КНДР зіткнулася з найгіршою ситуацією в історії, – Кім Чен Ин поскаржився на COVID-19

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна перебуває в найгіршій ситуації за всі часи. Все через пандемію коронавірусу, яка вирує у світі вже понад рік.

У матеріалі видання Sky News мовиться, що зараз економіка КНДР, яка і так підірвана десятиліттями неефективного управління і санкціями США, страждає від коронавірусних обмежень.

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Поліпшення стандартів життя людей… навіть у найгіршій ситуації, в якій нам доводиться долати безпрецедентну кількість викликів, залежить від ролі, яку відіграють партійні осередки, первинні організації партії,

– зазначив Кім Чен Ин.

Зауважимо, що партійні осередки складаються з 5 – 30 членів. Вони є найменшими одиницями партійної влади, що контролюють роботу і життя на заводах і інших місцях.

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Як пише видання DW, більшість дипломатів залишили КНДР через важку ситуацію з коронавірусом. У Північній Кореї спостерігається гострий дефіцит товарів та ліків.

Раніше офіційний Пхеньян надіслав до ВООЗ листа, в якому заявив, що у Північній Кореї не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом. За словами представника ВООЗ в КНДР Едвіна Сальвадора, в доповіді мовиться, що з початку пандемії до 1 квітня 2021 року у країні зробили 23 121 тест на коронавірус. Всі вони виявилися негативними.