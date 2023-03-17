"КНДР готова відповісти ядерною зброєю": Кім Чен Ин знову пригрозив США та Південній Кореї
Джерело:France 24
Лідер КНДР Кім Чен Ин у супроводі своєї дочки особисто спостерігав за нещодавнім випробувальним запуском найпотужнішої міжконтинентальної балістичної ракети країни Hwasong-17. Північнокорейський диктатор пригрозив ядерною зброєю США і Південній Кореї.
Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжить вживати контрзаходів проти військових "провокацій" США та Південної Кореї. "Північна Корея готова відповісти ядерною зброєю на ядерну зброю", – сказав Ин.
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КНДР випробувала ракету Hwasong-17
За даними Центрального Телеграфного Агентства Кореї (ЦТАК), Кім Чен Ин особисто керував запуском ракети Hwasong-17, яка була запущена у четвер, 16 березня.
Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова дати рівнозначну відповідь на можливі "погрози" з боку США і Південної Кореї, які, на думку Пхеньяна, "відверто ворогують" з республікою.
Він вважає, що Сеул і Вашингтон повинні усвідомити "нерозважливість великомасштабних військових навчань", що проводяться в районі Корейського півострова. Кім Чен Ин назвав маневри військовою провокацією проти КНДР.
У повідомленні йдеться, що запуск Hwasong-17 – це друге випробування міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяном нібито у відповідь на "шалені" спільні військові навчання США і Південної Кореї.
На світлинах, опублікованих в офіційній газеті Rodong Sinmun, Кім спостерігав, як чорно-біла ракета Hwasong-17, яку аналітики охрестили "ракетою-монстром", злітає у небо.
На деяких знімках видно, що він спостерігає за запуском разом зі своєю дочкою, ім'я якої державні ЗМІ ніколи не називали. Але південнокорейська розвідка ідентифікувала її як його другу дитину – Джу Е.
Кім Чен Ин наказав військовим посилити навчання
- Раніше Кім Чен Ин наказав військовим посилити навчання начебто для "справжньої війни" та реагування на неї, якщо це буде необхідно.
- Лідер КНДР вважає, що проведені навчання довели здатність Північної Кореї протистояти "актуальній війні".
- За словами Кім Чен Ина, вогневі штурмові підрозділи повинні бути строго підготовлені для найбільшої досконалості при виконанні двох стратегічних завдань.