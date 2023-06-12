Повна підтримка країни-агресора: Кім Чен Ин прагне разом із Путіним "побудувати могутню країну"

Північнокорейський диктатор Кім Че Ин привітав Владіміра Путіна зі святом та висловив прагнення "зміцнювати стратегічне партнерство". Ба більше, лідер КНДР обіцяє "тримати його за руку".

Про це мовиться у "привітанні" з нагоди святкування "дня Росії" країною-терористкою. Заяву Кім Чен Ина опублікували державні ЗМІ.

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"КНДР висловлює повну підтримку"

У понеділок, 12 червня, північнокорейський диктатор від імені уряду країни "тепло привітав" свого "друга" Путіна зі святом. Зокрема, Кім Чен Ин підкреслив, що російський народ – "сильний і мудрий". Ба більше, він повністю виправдовує терористичні дії Путіна. Лідер КНДР цинічно заявив, що Росія буцімто "захищає сій суверенітет від ворогів".

"Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжить славити історію перемоги, властиву йому традицію", – мовиться у цинічному повідомленні диктатора КНДР.

Кім Чен Ин у своєму "привітанні" неодноразово висловив "повну підтримку" російської агресії та, навіть, знаходив різні виправдання – буцімто росіяни захищаються від "сваволі імперіалістів" та "реалізують міжнародне правосуддя". Загалом, у зверненні диктатор наговорив багато нісенітниць про "дружбу й партнерство" зі своїм "однодумцем" Путіним. Окрім того, КНДР заявила про "невпинний розвиток відносин та співпраці" з російськими терористами – нібито цього вимагає "нова ера".

Кім Чен Ин у посланні підтвердив свою готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного прагнення народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни та надійного захисту глобального миру та безпеки,

– мовиться у "привітанні".

Наостанок північнокорейський диктатор побажав своєму "другу"-агресору "подальших успіхів у відповідальній роботі", маючи на увазі кровопролитну та загарбницьку війну, яку Росія розв'язала на території України.

У КНДР звинуватили Україну в "манії величі"

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон розкидалася дурницями та цинічними заявами у бік України. Вона почала звинувачувати українську владу в "манії величі" та нібито виготовленні "ядерної зброї".

"Українська влада, охоплена невиліковною манією величі, що вона здатна перемогти Росію, несе ядерну катастрофу, яка загрожує їхньому існуванню", – заявила Кім Йо Чжон.

Вона цинічно наголосила, що буцімто "розмови Зеленського про розміщення ядерної зброї США і самостійну розробку ядерної зброї є проявом його дуже небезпечної політичної амбіції продовжити свої дні, що залишилися, за будь-яку ціну, граючи в азартні ігри з долею своєї країни та народу".