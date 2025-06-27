Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент, – Міноборони

Глава КНДР Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент військових для участі у війні проти України. Йдеться про елітних бійців зі стратегічного резерву Північної Кореї.

Повідомляє 24 Канал з посиланням міністра оборони України Рустема Умєрова в коментарі журналістам.

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Що стримує КНДР від передачі додаткових військ Росії

Умєров розповів, що КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 000 військовослужбовців з елітного контингенту.

Це бійці з "особистого резерву" Кім Чен Ина чисельністю близько 50 тисяч осіб, яких ретельно відбирали за фізичними, психологічними та іншими критеріями. За наявними даними, ці підрозділи вже зазнали значних втрат.

Також є інформація, що Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Втім таке рішення може поставити його під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву.

Нагадаємо, що за оцінками розвідки Південної Кореї, в липні або серпні 2025 року КНДР може відправити до Росії нову партію своїх військових. Ймовірно, це пов'язано із планами країни-агресорки провести новий масштабний наступ.