Кім Чен Ин нагородив медаллю балістичну ракету і надав їй звання "Героя КНДР"

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин відзначив... саму балістичну ракету. Він надав їй звання "Героя КНДР", а також нагородив її медаллю "Золота Зірка" та орденом Національного Прапора 1-го ступеня.

"Героїчна" ракета

У диктатора заявили, що ця ракета протистоятиме "американському імперіалізму". Також вона нібито гарантуватиме "майбутнє дітей нації".

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Ракета чітко довела світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів. Зброя повністю продемонструвала могутність найпотужнішої держави з міжконтинентальними балістичними ракетами,

– йдеться в повідомленні.

27 листопада Кім Чен Ин заявив, що кінцева мета Північної Кореї – мати найпотужнішу у світі ядерну силу – створення ядерних сил є "найбільшою та найважливішою революційною справою, і її кінцевою метою є володіння найпотужнішою стратегічною силою у світі, абсолютною силою, безпрецедентною за століття".



Кім Чен Ин нагородив медаллю балістичну ракету / Фото Rodong Sinmun



Кім Чен Ин нагородив ракету медаллю "Золота Зірка" та орденом Національного Прапора 1-го ступеня / Фото Rodong Sinmun

Крім того, диктатор проголосив значний стрибок у ракетобудуванні. Також він анонсував створення "найпотужнішої армії у світі" та проголосив свою країну "повноцінною ядерною державою".

Як Кім Чен Ин погрожує застосуванням ядерної зброї

Раніше, Кім Чен Ин "рішуче заявив", що тотальна конфронтація "ворогів" призведе до застосування ним ядерної зброї. "Ворожими силами" лідер Північної Кореї вважає США та партнерів.

У резолюції ООН безапеляційно заборонили КНДР запускати балістичні ракети будь-якої дальності. Однак упродовж останніх кількох тижнів КНДР провела цілу низку ракетних випробувань.

Весь світ насторожують такі дії з боку диктатора. Мовляв, не за горами перше ядерне випробування Пхеньяну.

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