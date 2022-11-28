Кім Чен Ин нагородив медаллю балістичну ракету і надав їй звання "Героя КНДР"
Джерело:North Korean News
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин відзначив... саму балістичну ракету. Він надав їй звання "Героя КНДР", а також нагородив її медаллю "Золота Зірка" та орденом Національного Прапора 1-го ступеня.
"Героїчна" ракета
У диктатора заявили, що ця ракета протистоятиме "американському імперіалізму". Також вона нібито гарантуватиме "майбутнє дітей нації".
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Ракета чітко довела світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів. Зброя повністю продемонструвала могутність найпотужнішої держави з міжконтинентальними балістичними ракетами,
– йдеться в повідомленні.
27 листопада Кім Чен Ин заявив, що кінцева мета Північної Кореї – мати найпотужнішу у світі ядерну силу – створення ядерних сил є "найбільшою та найважливішою революційною справою, і її кінцевою метою є володіння найпотужнішою стратегічною силою у світі, абсолютною силою, безпрецедентною за століття".
Кім Чен Ин нагородив медаллю балістичну ракету / Фото Rodong Sinmun
Кім Чен Ин нагородив ракету медаллю "Золота Зірка" та орденом Національного Прапора 1-го ступеня / Фото Rodong Sinmun
Крім того, диктатор проголосив значний стрибок у ракетобудуванні. Також він анонсував створення "найпотужнішої армії у світі" та проголосив свою країну "повноцінною ядерною державою".
Як Кім Чен Ин погрожує застосуванням ядерної зброї
- Раніше, Кім Чен Ин "рішуче заявив", що тотальна конфронтація "ворогів" призведе до застосування ним ядерної зброї. "Ворожими силами" лідер Північної Кореї вважає США та партнерів.
- У резолюції ООН безапеляційно заборонили КНДР запускати балістичні ракети будь-якої дальності. Однак упродовж останніх кількох тижнів КНДР провела цілу низку ракетних випробувань.
- Весь світ насторожують такі дії з боку диктатора. Мовляв, не за горами перше ядерне випробування Пхеньяну.
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