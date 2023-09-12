Бронепоїзд диктатора вже у Росії: Кім Чен Ин їде до Владивостока, щоб побачити Путіна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин таки поїхав до Росії. Журналісти повідомляють, що з самого ранку 12 вересня його потяг заїхав на територію країни-агресорки.

У виданнях посилаються на міністра оборони Південної Кореї. За його словами, у міністерстві вважають, що Кім Чен Ин з самого ранку 12 вересня заїхав у Росію, де у нього запланована зустріч з Владіміром Путіним.

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Перший виїзд з країни за 4 роки

Міністерство національної оборони вважає, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин в'їхав до Росії сьогодні рано вранці на приватному поїзді,

– цитує AFP Міністерство оборони Південної Кореї.

Власне, журналісти наголошують на тому, що це перший виїзд Кім Чен Ина за межі його країни за останні 4 роки. Востаннє він покидав Північну Корею у 2019 році. Правда, для того, щоб теж прибути з візитом до Росії.

Інформацію підтверджують у Росії

Звернімо увагу на те, що зранку росЗМІ теж почали писати про те, що бронепоїзд уже курсує територією Росії. І що він разом із диктатором з КНДР рухається до Владивостока.

Власне, Кім Чен Ин планує зустрітися з Владіміром Путіним під час Східного економічного форуму, який відбудеться у Владивостоці. Правда, достеменно невідомо, коли ця зустріч відбудеться.

У США вважають, що у Кіма та Путіна є чітка мета. Вони можуть обговорити постачання Росії боєприпасів з Північної Кореї. Також кажуть, що лідер КНДР може попрохати Кремль надати продовольчу допомогу.

Власне, у самому Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина. Також заявили, що "найближчими днями" він зустрінеться з Владіміром Путіним. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив про якийсь "насичений обмін думками" щодо ситуації в регіоні. За його словами, Кім і Путін обговорять двосторонні зв'язки. Водночас пресконференція під час зустрічі диктаторів не запланована.

Тим часом у США зробили попередження

Речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу зазначив, що уважно стежитимуть за результатами зустрічі обох диктаторів.

Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН,

– наголосив він.

Міллер також зазначив, що США не послабляють санкції проти обох держав. І, якщо буде необхідно, можуть застосувати нові обмеження. Він підкреслив, що ефективність санкцій доводить той факт, що Путін по допомогу звертається до Північної Кореї.