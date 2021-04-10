Кім Чен Ин заявив про кризу і новий "Важкий похід": що це означає

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відкрито заговорив про загрозу масштабного голоду. Він закликав громадян своєї держави готувати до "Важкого походу".

"Важкий похід" – це словосполучення, яке у Північній Кореї використовували у 1990-х роках. Фактично ним прикривали масштабну кризу й голод, який забрав за різними оцінками від 300 тисяч до 3 мільйонів людських життів.

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Криза у Північній Кореї: що відомо

Правозахисні організації вже тривалий час б'ють на сполох щодо ситуації у КНДР (Корейська народно-демократична республіка, простіше – Північна Корея).

Річ у тім, що через пандемію коронавірусу країна практично припинила контакти з зовнішнім світом, включно з економічними.

з зовнішнім світом, включно з економічними. А це означає, що до КНДР майже не надходять продукти від основного постачальника – Китаю. Виробництва ж самої КНДР замало, щоб прогодувати своїх же мешканців.

Наразі, як кажуть правозахисники, у КНДР – жорсткий дефіцит не тільки ліків, а й елементарного продовольства.

КНДР на межі "Важкого походу"

Наприклад,(а це основна їжа більшості населення Північної Кореї) перевищила розмір середньомісячної зарплати.

Диктатор країни Кім Чен Ин фактично визнав масштабну кризу під час виступу на партійній конференції. Він порівняв поточну ситуацію із жахливим голодом 1990-х років.

Тоді розвалився Радянський Союз, і Північна Корея втратила дотації, за які, власне, й жила. Найважчими виявилися роки з 1995 до 1999, тоді за різними оцінками померли від голоду від 300 тисяч до 3 мільйонів людей.

від 300 тисяч до 3 мільйонів людей. Порахувати точно неможливо, адже країна закрита. Та й голод не визнавали, навіть не називали – застосовували словосполучення "Важкий похід".

Саме його тепер згадав Кім Чен Ин (він закликав партію "провести "Важкий похід", щоб хоч трохи полегшити життя народу"), чим насторожив світову спільноту. Адже раніше він ніколи собі подібної риторики не дозволяв.