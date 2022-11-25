Кишенькові мами Путіна: диктатор провів зустріч зовсім не з матерями військових

Кремлівський диктатор Владімір Путін 25 листопада нібито провів зустріч із матерями російських військових. Однак є одне але – це були не матері. Точніше, можливо, у когось із них діти воюють, але самі жінки – перевірений контингент Кремля.

Користувачі мережі помітили, що присутні на зустрічі з Путіним нібито матері мобілізованих – насправді або якимось чином дотичні до російської політики, або ж перевірені учасниці пропагандистських заходів, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Брехав, що дзвонив військовим: Путін зустрівся з матерями мобілізованих та зробив їм "подарунок"

Хто був на зустрічі з диктатором

Про проблеми російських мобілізованих диктатору розповідала московська чиновниця та членкиня путінської партії "Єдина Росія" Ольга Бєльцова.

Ольга Бєльцова на зустрічі з Путіним / Колаж 24 каналу

Ще на зустрічі з диктатором була Юлія Белехова – керівниця регіонального виконкому всеросійської організації "Народний фронт "За Росію".



Юлія Белехова / Фото з соцмереж

Ще одна персонажка – Олеся Шигіна. Жінка є директоркою французького представництва компанії з виплавлення міді. А ще вона пише вірші та є режисеркою православних фільмів.

Олеся Шигіна на зустрічі з Путіним / Колаж 24 каналу

Один із найцікавіших персонажів на зустрічі з диктатором – Надєжда Узунова. Вона, мабуть, уже постійний працівник кремлівської масовки. Вона є радницею голови Хакасії і, вочевидь, на пів ставки підпрацьовує у Кремлі.

Узунова була в масовці на концерті на честь анексії Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. І ось за майже 2 місяці після цієї дикої вистави прийшла на ще одну. Єдине, що не змінилося – її одяг. Мабуть, уніформа така.



Узунова в масовці Кремля / Скриншот

Що там Путін говорив на зустрічі з матерями

Поки у всьому світі День матері відзначають у другу неділю травня, у Росії – 27 листопада. Напередодні свята диктатор вирішив зробити "подарунок" і зустрітися з нібито матерями військових, але і тут не обійшлося без фейків.

Крім того, що у залі були перевірені "кишенькові матері", так ще й Путін почав розповідати їм нісенітниці про те, що особисто говорив з мобілізованими солдатами – аби начебто підтримати їхній бойовий дух.

Важливо, що на зустріч Кремль побоявся запросити Комітет солдатських матерів, який давно займається питаннями порушень прав громадян Росії під час призову.

Більше про нову ганьбу Путіна: дивіться відео