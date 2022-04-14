Кім попередив росіян з прикордонних областей, що скоро Путін кине їх як гарматне м'ясо

Росія зазнає чималих втрат живої сили у війні проти України. Оскільки Росія офіційно не оголосила війну Україні, то провести масову мобілізацію поки не може. Але починає перші кроки до цього.

Своїми думками про те, як на Росії можуть перейти до загальної мобілізації поділився очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В Росії зараз не можна оголосити мобілізацію, тому що для росіян це зараз не війна, а шоу, на дивані сидять та спостерігають", – нагадав Віталій Кім.

Водночас На Донеччині росіяни хочуть мобілізувати 60 – 70 тисяч людей, – Генштаб

На його думку, російська влада вдасться до того, що вже робила – "розкачуватиме" певні регіони. Цього разу прикордонні області з Україною. Робитиме це так, як вже робила у 1999 році, коли сталися вибухи у житлових будинках, які дозволили почати чергову війну проти Чеченської республіки Ічкерія, посилити вплив ФСБ, а Володимиру Путіну значно підняти свій рейтинг перед президентськими виборами. Тоді між 4 та 16 вереснем 1999 року відбулася серія вибухів у житлових будинках в Буйнакську, Москві та Волгодонську, через які загинули 307 осіб.

"Не всі росіяни з поганою пам'яттю. Вони ж пам'ятають, перед виборами Путіна зірвали цивільні будинки та на цій хвилі боротьби з тероризмом Путін став президентом", – розповів Кім.

На його думку, в російських прикордонних областях спочатку введуть надзвичайний стан, потім воєнний стан, а вже після цього по всій країні оголосять мобілізацію. Саме для цього постійно і з'являються повідомлення про нібито обстріли російської території зі сторони України, чи вибухи у Бєлгороді.

Робиться це для того, щоб набрати людей для війни проти України. Адже російська армія вже втратила 20 тисяч військових вбитими. А якщо врахувати поранених, то втрати становлять вже як мінімум 60 тисяч. І їх треба кимось замінити.

Тож Кім радить жителям російських прикордонних областей готуватися до загальної мобілізації, адже саме їх використають як гарматне м'ясо у війні проти України.