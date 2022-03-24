Кім пояснив, чому скасував "сухий закон" і попередив, що обмеження можуть повернути

На Миколаївщині у вихідні дозволять продавати та купувати алкоголь. Якщо це матиме негативні наслідки, обмеження поновлять.

У своєму черговому відеозверненні глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що в місті починають впроваджувати деякі послаблення.

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Кім про відновлення продажу алкоголю на Миколаївщині

Є багато звернень з проханням не скасовувати "сухий закон". Але я сподіваюся, що наші люди відповідально поставлять до цих послаблень,

– зазначив Кім.

Він додав, що ніхто не скасовує комендантську годину та жорстке покарання за п'янство. Продаж алкоголю у суботу та неділю на Миколаївщині дозволили, аби потрохи почав працювати бізнес. Глава ОВА додав, що якщо це матиме негативні наслідки, обмеження знову набудуть чинності.

Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині: дивіться відео