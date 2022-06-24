Кім спростував інформацію про те, що з Миколаєва терміново евакуюють жителів
Джерело:телеграм Віталія Кіма
У Миколаєві почалася легка паніка через інформацію про нібито організовану евакуацію з міста. Однак підстав для паніки немає.
Як сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, із самого ранку його телефон обривається від дзвінків.
Важливо Під час обстрілу Миколаєва росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії
Однак, за його словами, підстав для паніки немає, як і евакуації з Миколаєва.
Що цьому передувало
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ситуація у місті погана і через постійні обстріли росіян загинуло 111 людей. Мер закликав містян евакуюватися на безпечнішу територію.
Він додав, що росіяни майже щодня обстрілюють різними типами снарядів. Десь 80% – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган".
Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч,
– сказав він.
Сєнкевич рекомендує людям не повертатися у Миколаїв, доки українські захисники не відсунули ворога далі до Херсона або навіть Криму. За його словами, по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами.
Відповідь Віталія Кіма
Глава Миколаївської ОВА закликав фільтрувати інформаційне поле.
Ситуація така сама як і останні 4 тижні. У військовому плані нічого не змінилося,
– закликав Кім.
Яка ситуація на Миколаївщині
Ніч на 24 червня виявилася неспокійною у Миколаєві. Були повітряні тривоги, а вранці – обстріли міста. Перша повітряна тривога ночі 24 червня у Миколаївській області була оголошена о 1:56. А о 2:15 оголосили відбій. Вдруге сирена в місті зазвучала вже вранці – о 7:01. А через 36 хвилин вже була сирена про відбій.
А 23 червня Миколаїв було атаковано трьома крилатими ракетами наземного базування. Ці ракети були запущені з території окупованої Херсонської області. Вони влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру. Тоді поранення отримала одна цивільна особа.
Перед цим 22 червня російські окупанти запустили одразу сім керованих ракет по Миколаєву. Вони влучили в різні об'єкти в місті. Після одного з влучань в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, виникла масштабна пожежа, чорний дим від якої піднявся на висоту в сотню метрів. Відтак його були видно у всьому місті.
Мер Миколаєва розповів про прильоти по місту: дивіться відео