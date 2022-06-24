Кім спростував інформацію про те, що з Миколаєва терміново евакуюють жителів

У Миколаєві почалася легка паніка через інформацію про нібито організовану евакуацію з міста. Однак підстав для паніки немає.

Як сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, із самого ранку його телефон обривається від дзвінків.

Важливо Під час обстрілу Миколаєва росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії

Однак, за його словами, підстав для паніки немає, як і евакуації з Миколаєва.

Що цьому передувало

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ситуація у місті погана і через постійні обстріли росіян загинуло 111 людей. Мер закликав містян евакуюватися на безпечнішу територію.

Він додав, що росіяни майже щодня обстрілюють різними типами снарядів. Десь 80% – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган".

Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч,

– сказав він.

Сєнкевич рекомендує людям не повертатися у Миколаїв, доки українські захисники не відсунули ворога далі до Херсона або навіть Криму. За його словами, по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами.

Відповідь Віталія Кіма

Глава Миколаївської ОВА закликав фільтрувати інформаційне поле.

Ситуація така сама як і останні 4 тижні. У військовому плані нічого не змінилося,

– закликав Кім.

Яка ситуація на Миколаївщині

Ніч на 24 червня виявилася неспокійною у Миколаєві. Були повітряні тривоги, а вранці – обстріли міста. Перша повітряна тривога ночі 24 червня у Миколаївській області була оголошена о 1:56. А о 2:15 оголосили відбій. Вдруге сирена в місті зазвучала вже вранці – о 7:01. А через 36 хвилин вже була сирена про відбій.

А 23 червня Миколаїв було атаковано трьома крилатими ракетами наземного базування. Ці ракети були запущені з території окупованої Херсонської області. Вони влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру. Тоді поранення отримала одна цивільна особа.

Перед цим 22 червня російські окупанти запустили одразу сім керованих ракет по Миколаєву. Вони влучили в різні об'єкти в місті. Після одного з влучань в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, виникла масштабна пожежа, чорний дим від якої піднявся на висоту в сотню метрів. Відтак його були видно у всьому місті.

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