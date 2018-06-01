Кім Чен Ин підтвердив готовність Корейського півострова позбутися ядерної зброї

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин зберігає прихильність до ядерного роззброєння Корейського півострова.

Про це повідомляє DW з посиланням на північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК.

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У повідомленні йдеться про те, що лідер КНДР підтвердив "незмінну, стійку і тверду волю" Пхеньяна до денуклеаризації.

Кім Чен Ин сподівається, що процес ядерного роззброєння матиме покроковий характер. Рішення проблеми може бути прискорене "завдяки ефективному та конструктивному діалогу і за допомогою переговорів".

Нагадаємо, керівництво КНДР має намір відправити листа від імені Кім Чен Ина очільнику Білого дому. Спеціально для цього делегат Північної Кореї приїде у Вашингтон.



Додамо, що 31 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином. Під час зустрічі Лавров подарував північнокорейському лідеру шкатулку і додав, що в ній "можна навіть замикати секретні речі".