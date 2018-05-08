Кім Кардашян повторила сексуальний образ Донателли Версаче 1993 року

Світська левиця Кім Кардашян не лише здивувала своєю золотистою сукнею з принтом у формі хрестів, а й несподіваним сексуальним образом, у якому сестра дизайнера Джанні Версаче – Донателла, з’явилась у 1993 на вечірці в Нью-Йорку.

Такий образ Кім обрала для "афтер-паті" грандіозного балу Met Gala, який відбувся вчора, 7 травня. Про цю еротичну сукню навіть згадувалось у серіалі "Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче", де зазначалось, що Джанні часто отримував від сестри зауваження до дизайну і одного разу запропонував їй "вдосконалити" готовий одяг з його колекції 1992 року.

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Кім Кардашян повторила образ Донателли Версаче



Кім Кардашян повторила образ Донателли Версаче

Тоді ж Донателла додала до відвертої сукні пояс, золоті заклепки і металеву фурнітуру. Побачивши результат, Джанні запропонував їй самій надіти це вбрання на найближчу вечірку в Нью-Йорку і сестра це й справді одягнула, привернувши неабияку увагу як до себе, так і до бренду.

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Покійний Джанні і Донателла Версаче