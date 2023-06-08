Кінбурнська коса стала "островом" через затоплення після підриву Каховської ГЕС

Окуповану Кінбурську косу водою відрізало від материка. Це сталося після потужного затоплення, спричиненого російським підривом дамби на Каховській ГЕС.

Станом на вечір 7 червня в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, вже повністю затоплена. Таким чином Кінбурн відрізаний від великої землі.

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Яка ситуація на Кінбурнській косі

Раніше експерти прогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби.

З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо.

Ба більше, на Кінбурнській косі зараз вирують масштабні нищівні пожежі. Про це свідчать дані спеціальної автоматизованої системи. Через викрадення окупантами спецтехніки гасіння їх наразі неможливе. Обсяги пожеж, що сталися на території державних лісництв регіону протягом 2022 – 2023 років, встановити зараз теж неможливо.

На Кінбурнській косі вирують масштабні пожежі

Водночас затопленими можуть бути близько тисячі гектара лісів.

Що ще відомо про окупантів на Кінбурнській косі

Росія досі використовувала Кінбурнську косу для тероризування українців на протилежному березі. Окупанти здійснювали обстріли з Кінбурнської коси, так само як і навпроти Нікопольщини. Таким чином вони намагалися тримати під вогневим контролем міжнародні транспортні морські шляхи, про які йдеться щодо залучення до зернової угоди.

Після контрнаступу ЗСУ восени 2022 року Кінбурнська коса залишилася єдиною територією у Миколаївській області, яка все ще перебуває під тимчасовою окупацією.

У ДПСУ інформували, що там перебували так звані донські "казаки". Окупанти тримали на косі броньовану техніку, "Тигри" та "Урали".