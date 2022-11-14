Де розташована Кінбурнська коса та чому її звільнення буде дуже важливим: показуємо на карті

Україна веде операцію по розблокуванню портів у Херсоні та Миколаєві, більша частина якої поки "лишається в тіні". Зокрема, Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів.

Наразі Сили оборони України ведуть операцію по звільненню Кінбурнської коси на лівому березі Дніпра, яка формально належить до Миколаївської області. Хоча офіційних підтверджень поки не було, але Міноборони України опублікувало загадкове відео з воїнами ЗСУ, які перетинають Дніпро.

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ЗСУ продовжують деокуповувати Південь

Звістка про можливе швидке звільнення Кінбурнської коси викликає неабиякий ажіотаж. Якщо наші захисники атакують позиції ворога на Кінбурні, це означає, що ЗСУ не зупиняються і продовжують деокупацію лівобережної частини Півдня України. І це при тому, що самі росіни уже очікують на нашу офензиву в районі Мелітополя.

Що означатиме звільнення коси

Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.

Де розташована Кінбурнська коса: дивіться на карті

На перший погляд, Кінбурнська коса – це просто вузька смуга землі на Півдні із специфічною адміністративною приналежністю, що до війни мала лише туристичне значення. Але у цієї вузької смуги землі доволі важливе геостратегічне значення – саме там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Контроль над Кінбурнською косою також давав рашистам можливість постійно обстрілювати портопункт в Очакові.

Ця точка до війни теж мала своє логістичне значення – там на рейді відбувалось довантаження суден із зерном. Постійні удари рашистів по Очакову також призводили до жертв серед мирного населення. І лише завдяки десантному кораблю "Юрій Олефіренко" у цій точці українські військові не дали росіянам посилити загрозу безпосередньо для Миколаєва. Тому перенесення зусиль Сил оборони України на Кінбурнську косу виглядає цілком логічним.

Втрата коси для росіян буде ще важчою, за втрату Зміїного

Незалежно від того, скільки фактично триватиме битва за звільнення Кінбурнської коси, уже можна стверджувати – Чорноморський флот Росії цю битву уже програв. Хоча б тим, що його кораблі та інші сили на цю битву не з’явились.

Попри наявність бронекатерів радянського проєкту 1204 "Шмель", які годяться на роль "плавучих танків", окупанти все ж не наважились вивести їх у море для захисту своїх позицій на Кінбурнській косі.

Видання стверджує, що втрата Кінбурнської коси стане для росіян ще важчою поразкою, аніж втрата острова Зміїний. Контроль за Кінбурном дозволяв окупантам блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві без залучення завіси кораблів.

Зазначимо, що ввечері 14 листопада у мережі почали поширювати припущення, що Кінбурнська коса вже під контролем ЗСУ. Ба більше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім обіцяв сюрпризи. Але зауважимо, що подібні заяви нічого не означають, тому чекаємо офіційної інформації від ЗСУ.

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