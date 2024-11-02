Окупанти перекинули катери з Криму на Кінбурнську косу: у ЗСУ пояснили, що відбувається

Росія перекинула катери з тимчасово окупованого Криму на Кінбурнську та Тендрівську коси у Миколаївській та Херсонській областях. Окупанти кинули батарею річкових швидкісних катерів з тимчасово окупованого Севастополя.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, навіщо окупанти вдаються до таких дій пише 24 Канал з посиланням на FREEДОМ.

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Що відомо про дії окупантів на Кінбурнській косі

Владислав Волошин розповів, що Росія хоче покращити оборону цієї території. Адже Росія боїться, що Збройні Сили України форсуватимуть Дніпро і візьмуть під контроль коси, організують там плацдарм для подальшого наступу.

Вони хочуть захопити невеликі плацдарми, щоб відтягнути туди якнайбільше наших сил, і погрожувати звідти нашим населеним пунктам, які розміщені на правому березі Дніпра. Вони й зараз постійно атакують той же Херсон з повітря, але під час захоплення плацдармів обстріли посиляться. Це тактика тероризму проти мирного населення,

– заяви речник Сил оборони Півдня.

До речі, Кінбурнська коса з часу контрнаступу України в листопаді 2022 року залишилася єдиною захопленою росіянами частиною Миколаївської області. Наша розвідка підняла український прапор там у серпні 2024 року, проте територію далі контролюють загарбники.

Щодо Тендрівської коси, то це вузький острів-коса, довжина якої орієнтовно 65 кілометрів та завширшки до 1,8 кілометра. Вона на півночі Чорного моря та неподалік берегів Херсонської області.