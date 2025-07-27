Вороги відступили з Кіндратівки: як російські "воєнкори" ниють про втрати на Сумщині

Росіяни дуже хотіли, аби їхні війська створили буферну зону в Сумській області. Однак плани окупантів не виходить реалізувати й вони лише зазнають невдач на цьому напрямку.

Російські воєнні блогери зокрема скаржаться на розгром їхньої армії в Кіндратівці. Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

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Чому росіяни засмучені наступом армії в Сумську область?

Сили оборони України розгромили росіян біля Кіндратівки, що в Сумській області. 225 окремий штурмовий полк провів операцію, під час якої знешкодили три російські батальйони та комбата. Через це в російських блогерів почалася істерика, вони повідомляють, що армія йде звідти з великими втратами.

З буферною зоною щось не дуже вийшло,

– підсумував Казанський.

Блогер під ніком "Білоруський силовик" пише, що росіяни в Кіндратівці утримували свої позиції до останнього й не змогли прорватися. За його словами, українці били по окупантах з артилерії та FPV-дронів. Тепер тривають бої в Олексіївці, однак ЗСУ зібрали там багато живої сили, яка б'є по ворогу.

У телеграм-каналі "Щоденник десантника" написали про те, що російські військові, ймовірно, загинули через наказ командування не покидати Кіндратівку. Йдеться про бойовиків 30 окремої гвардійської мотострілецької бригади.

Блогер Alex Parker Returns написав, що Кіндратівку російська армія втратила, тепер українські сили наступають в Олексіївці. Ситуацію ускладнює те, що командування не пускає на Сумщину резерви.

Телеграм-канал "Два майори" пише, що росіяни в Кіндратівці керувалися принципом "я помираю, але не здаюся".

Варто зазначити, що блогери звинувачують у втраті населеного пункту саме командирів та Міноборони.