Село Кіндратівка на півночі Сумської області днями звільнили від російських окупантів. Наразі ЗСУ проводить там зачистку, щоб прибрати зокрема тіла вбитих росіян. Жителів у населеному пункті немає вже давно.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву заступника голови Сумської районної ради Володимира Біцака в ефірі телеканалу Еспресо.

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Яка ситуація в Кіндратівці зараз?

Село Кіндратівка, яке понад два місяці перебувало під російською окупацією, вдалося звільнити у ході бойових дій. Генеральний штаб ЗСУ 27 липня офіційно підтвердив деокупацію села, в якому раніше вирувало життя, а нині – залишилися лише руїни.

Як розповідає Володимир Біцак, зараз в селі стоїть сильний сморід. На вулицях лежать тіла знищених окупантів, які з доріг прибирають Сили оборони.

Цивільних людей у селі немає, адже зникла навіть та невелика кількість жителів, яка залишалась в Кіндратівці перед вторгненням ворога. Місцева влада не знає, якою є доля цих людей.

Кіндратівка – дуже великий населений пункт, у якому раніше були школа, лікарня та клуб. Дякую 225-му ОШП, який провів велику роботу, хлопці діяли з розумінням, адже окупанти були в оточенні,

– зауважив посадовець райради.

Біцак додав, що раніше звільнити Кіндратівку було важко. Час від часу можливість деокупації з'являлася, але ЗСУ не діяли через загрозу загибелі. Бійці розробили чітку й грамотну тактику. Зараз вони продовжують зачистку та наводять лад. У Сумській районній раді впевнені, що село можна відбудувати після окупації.