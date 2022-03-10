Кінець блогерам: YouTube ввів нові обмеження для росіян

YouTube запровадив нові обмеження для жителів Росії. Тепер вони позбавлені всіх варіантів монетизації та спонсорства.

Санкції також поширюються на режим Premium. Це означає, що всі YouTube блогери в Росії залишилися фактично без заробітку.

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Нещодавно ми повністю призупинили рекламу Google та YouTube в Росії. Тепер ми розширюємо обмеження на всі функції пов'язані з монетизацією, зокрема, підписок Premium і Music Premium, Спонсорство, Суперчат, Суперстікери, Мерч для всіх користувачів Росії,

– йдеться у повідомленні компанії.

Та пояснили, що це означає, що автори тимчасово перестануть отримувати дохід від цих функцій в Росії.



Повідомлення про обмеження YouTube / Скриншот

До слова, безліч програм та мереж відмовляються працювати на території країни-агресора. Про обмеження повідомили у мережі TikTok. Facebook та Twitter Путін заборонив росіянам самотужки.

Відомий музичний сервіс Spotify повідомив, що його Premium-підписка буде недоступною для придбання у Росії.

Російський ринок незабаром покинуть усі іноземні компанії. Окупанти залишаться лише зі своїми сервісами та продукцією та відчують на собі повну ізоляцію за підлий напад на Україну.

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