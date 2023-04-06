Кінець епохи: після поразки на виборах Санна Марін подала президенту заяву про відставку

Санна Марін не змогла затриматися на посаді прем'єр-міністра Фінляндії. Вона вже подала заяву про відставку після поразки на виборах. Обіймати цю посаду вона ще буде упродовж певного часу на тимчасовій основі.

За наявними даними, Санна Марін продовжить бути прем'єр-міністеркою Фінляндії. Але обійматиме вона цю посаду впродовж певного періоду, поки у країні не призначать новий уряд. Відомо, що консультації коаліція розпочне наступного тижня.

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Подала заяву зранку

Журналісти розповідають, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо заяву про відставку від Санни Марін отримав зранку у четвер 6 квітня.

"Шановний президент республіки, я з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів Урядової Ради від членства в Урядовій Раді", – сказала Марін в офіційній резиденції президента в Мянтініємі.

Прохання Марін президент прийняв. Водночас він висловив їй подяку за співпрацю у важкі роки.

Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов'язки керуючого міністерства до призначення нового уряду,

– відповів Нііністьо.

Вибори виграла коаліція

Відтак, Петтері Орпо, глава коаліції, якій вдалося здобути перемогу, наступного тижня займеться консультаціями нового уряду. В країні процес налагоджений так, щоб завжди був працездатний уряд.

Тож, уряд Санни Марін продовжить працювати та займатися справами уряду й ухваленням рутинних рішень. Водночас він уже не може керувати важливими політичними рішеннями.

Зауважимо, що в середу 5 квітня Санна Марін заявила, що восени покине посаду глави Соціал-демократичної партії Фінляндії. Після цього вона стане просто рядовою депутаткою.

Додамо, що обіймала Марін посаду прем'єр-міністерки Фінляндії з 2019 року. Вона замінила Антті Рінне, котрий покинув посаду менш як за рік після свого призначення.

Наостанок додамо, що Санна Марін за понад рік повномасштабного вторгнення кілька разів приїжджала до України. Вперше свій візит до нашої держави вона зробила 26 травня 2022 року, а востаннє на посаді прем'єр-міністерки Фінляндії – 10 березня 2023 року.

Для України вона запам'ятається, як хороший і надійний друг і партнер, а для всього світу – як глава уряду, за чиєї каденції Фінляндія стала членом НАТО.