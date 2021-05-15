Кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки

Днями Кабінет Міністрів створив Бюро економічної безпеки – орган, який замінить податкові міліцію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що БЕБ стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.
Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Ще наприкінці січня 2021 року Верховна Рада проголосувала за закон про Бюро економічної безпеки, а 12 травня Кабмін підтримав його утворення.
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Шмигаль розповів про важливість появи БЕБ
Денис Шмигаль наголосив, що Бюро економічної безпеки – новий аналітичний орган, який замінить "славнозвісну" податкову міліцію. За словами прем'єра, початок роботи бюро стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.
БЕБ – це кінець "маски-шоу", це кінець силовому тиску на бізнес та новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів,
– наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, створення Бюро економічної безпеки було однією із вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу допомоги.
Бюро економічної безпеки матиме такі повноваження
- виявлення зон ризиків у сфері економіки, оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави;
- забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
- збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави;
- планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
- виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги.