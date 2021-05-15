Кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки

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Днями Кабінет Міністрів створив Бюро економічної безпеки – орган, який замінить податкові міліцію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що БЕБ стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.

Джерело:

фейсбук Дениса Шмигаля

Ще наприкінці січня 2021 року Верховна Рада проголосувала за закон про Бюро економічної безпеки, а 12 травня Кабмін підтримав його утворення.

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Шмигаль розповів про важливість появи БЕБ

Денис Шмигаль наголосив, що Бюро економічної безпеки – новий аналітичний орган, який замінить "славнозвісну" податкову міліцію. За словами прем'єра, початок роботи бюро стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.

БЕБ – це кінець "маски-шоу", це кінець силовому тиску на бізнес та новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів,
– наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, створення Бюро економічної безпеки було однією із вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу допомоги.

Бюро економічної безпеки матиме такі повноваження

  • виявлення зон ризиків у сфері економіки, оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави;
  • забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
  • збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави;
  • планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
  • виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги.