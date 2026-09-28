Бо технології нейтральні і можуть використовуватися як для оборонних, так і наступальних дій. Питання лише в плануванні і якості використання особового складу і самих технологій – тобто важить тактика, масштаб і синхронність дій. Про це пише Микола Бєлєсков.

Під час Першої світової війни позиційність стала наслідком насиченості фронту бійцями плюс ешелонуваної оборони, застосування кулеметів, артилерії і залізниці. Але ці ж самі речі дозволили подолати цю позиційність. Просто бійців згрупували в штурмові групи і оснастили їх легкими кулеметами, а артилерія навчилася коротким вогневим нальотам з переносом вогню на глибину.

Операція "Вівальді" допомогла зрушити з мертвої точки

Так само Третій корпус ЗСУ в рамках операції "Вівальді" на півночі Донецької області показав, що ті ж самі технології, які спочатку призвели до позиційного тупику, можуть допомогти його подолати. Питання лише в тактиках, плануванні та якості використання наявних сил і засобів.

Так, це можливо, ще не повернення до маневреної війни, але це перші проблиски. Підтвердженням того, як воно працює, є те, що Сили оборони України спочатку показали під Купянськом наприкінці минулого року чи на Дніпропетровщині цього року.

А загалом це все вкотре підтверджує, що ключова асиметрична перевага Сил оборони України – це навченість особового складу і якість офіцерів. Бо технології, якими ми оперуємо можуть бути плюс мінус однакові. Але якість використання дає освіта і підготовка.

Тому, наприклад, фонд "Повернись живим", так активно вкладається не лише в передачу різного заліза для Сил оборони України, але і в освіту і підготовку – як підготовку операторів різних систем ураження так і офіцерів рівня рота-батальйон.

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