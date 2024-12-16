Кінець війни, можливо, наближається: у NYT озвучили сценарії гарантій безпеки Україні

Війна, розв’язана Росією проти України, ймовірно, наближається до завершальної стадії. Можливість досягнення мирної угоди виглядає реальнішою, ніж будь-коли.

Таку думку висловив Раджан Менон, політолог та старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру імені Зальцмана при Колумбійському університеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чому війна доходить до завершальної стадії

Політолог Раджан Менон припускає, що угода неминуча, і вже зараз слід готуватися до післявоєнного етапу, оскільки Росія залишиться сусідом України, що не виключає нових загроз. Є низка сценаріїв убезпечити Україну.

Менон зазначає, що перспектива вступу України до НАТО є сумнівною. Альтернативою може стати створення коаліції держав-гарантів безпеки України. Водночас роль США під питанням, оскільки обраний президент Дональд Трамп може обмежити американську підтримку, зосередившись на стримуванні Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Європа може бути вимушена взяти на себе основний тягар із забезпечення оборони України, можливо навіть розмістити тут свої війська.

Ще одним можливим варіантом Менон вважає "збройний нейтралітет". За такого сценарію Росія зобов'язується не нападати, а Україна відмовляється від вступу до НАТО та розміщення іноземних баз. Однак цей варіант робить Україну більш вразливою.

Україна не може покладатися на російську обіцянку ненападу і повинна максимально посилити свою безпеку, якщо результатом стане збройний нейтралітет,

– наголошує Раджан Менон.

Україна повинна уникати обмежень на кількість своїх збройних сил та посилювати оборонні можливості. Менон підкреслює, що українська армія вже довела свою боєздатність, і її посилення змусить Росію рахуватися з новими реаліями. Європа може навчати українських бійців та інвестувати в оборонну промисловість.

Аналітик наголосив, що закінчення війни зараз виглядає можливим, але головне – забезпечити справжній мир, а не тимчасове перемир’я, після якого Росія знову може розпочати агресію.

Нагадаємо, New York Times писали, що Україна та Росія стикаються з нестачею військових ресурсів. Вони прогнозували, які можливості та ризики є для України у 2025 році.