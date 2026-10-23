Членство в ЄС та відмова від НАТО: політолог оцінив новий мирний план від США

ЗМІ оприлюднили деталі мирної угоди, яку підготували Сполучені Штати для України та Росії. Деякі пункти там непогані, але насправді проблема полягає в іншій площині.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, саме зараз з'являються різні мирні ініціативи щодо завершення війни. Деякі з них можуть бути навіть непоганими. Але всі вони не відповідають на одне питання.

Що не так з мирними ініціативами?

Як наголосив Джигун, доки не буде створено умов, за яких Росія буде змушена піти на перемир'я, доти усі ініціативи не матимуть жодного прогресу. Наразі РФ хоче продовжувати війну.

На жаль, Сполучені Штати взагалі вирішили тиснути на Україну, а не на Росію. Це також спонукає Кремль продовжувати воювати.

Ми бачимо, як США заохочують Росію до подальших злочинів. Вони купують російські енергоносії, скасовують санкції та говорять про нові спільні проєкти,

– зазначив Джигун.

Політолог прокоментував новий мирний план від США: дивіться відео 24 Каналу

Попри це, наявність хоча б якихось перемовин – це краще, ніж нічого. Тому розмови про відновлення тристороннього формату є однозначно позитивним моментом. Раніше в Москві розповідали, що не збираються вести перемовини, доки Україна не вийде з території Донецької області. Тепер цієї вимоги немає.

Невідомо, чи це спроби задобрювання з боку США, чи це удари українських безпілотників. Але росіяни стали більш відкритими принаймні до можливості такого переговорного процесу,

– сказав Джигун.

Додамо, видання The Economist дізналося деталі нової мирної пропозиції від Сполучених Штатів. Вони пропонують створити демілітаризовану зону на Донбасі. Росія натомість зможе відновити політичні відносини із Заходом, укладати бізнес-угоди зі США, послабити санкції та постачати газ до Європи. Україні ж пропонують перспективу членства в ЄС в обмін на відмову від вступу в НАТО та пакет інвестицій.