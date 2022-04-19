Кінець війни вирішуватиметься на полі бою, – Кулеба про переговори з Росією
Джерело:твітер France 24
Дмитро Кулеба переконаний, що закінчення війни з Росією вирішиться на полі бою. За його словами, це питання не планується розв'язувати шляхом дипломатичних переговорів.
Таку заяву очільник МЗС України виголосив в інтерв'ю французькому телеканалу France 24 19 квітня. 24 канал передає деталі.
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Закінчення війни вирішиться на полі бою
Журналісти запитали у міністра закордонних справ України, чи можуть переговори між Росією та Україною дати реальний результат і привести до закінчення війни. Відповідь українського дипломата була однозначною.
Кінець війни буде вирішуватись на полі бою, а не за столом переговорів,
– наголосив Кулеба.
Нагадаємо, що раніше очільник МЗС України підтримав Володимира Зеленського і підкреслив, що ситуація у Маріуполі може стати "червоною лінією" на переговорах з Росією.
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