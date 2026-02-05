Путін боїться лише Трампа, тому президент США не може прийняти всі його умови, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін "боїться лише Дональда Трампа". Але водночас російський диктатор не поважає правил війни.

Україна готова до компромісів задля завершення війни, однак питання суверенітету не обговорюється. Таку інформацію повідомив український президент в інтерв'ю France 2.

Що сказав Зеленський про Путіна?

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер не зважає на міжнародні правила та не боїться європейських країн.

Путін боїться лише Трампа, це факт,

– наголосив президент.

Він пояснив, що США прагнуть завершити війну шляхом компромісу, і Україна підтримала ці пропозиції, однак є принципова межа. За словами Зеленського, поступок щодо питання власного суверенітету бути не може.

Глава держави також подякував європейським партнерам за підтримку, але зауважив, що Росія не сприймає Європу як силу, яка здатна її зупинити.

Зеленський також нагадав про свою емоційну промову на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де попередив про небезпеку для Європи.

Демократія не може перемогти Володимира Путіна, який не поважає правил війни,

– заявив він.

Які ще заяви зробив Зеленський під час інтерв'ю?