У Росії в кіно безкоштовно транслювали послання Путіна: зали були майже пусті
В кінотеатрах Росії проходила безкоштовна трансляція послання Путіна. Переважно зали були напівпусті та заповнені журналістами і бюджетниками.
Послання Владіміра Путіна транслюють у кінотеатрах в Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Курську, Набережні Челни, Уфі та інших. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Хто дивився Путіна на великому екрані
У кінозалі в Пермі з'явилося менш як 20 глядачів. Більшість присутніх – учасники "Молодої гвардії Єдиної Росії" та журналісти.
Також відомо, що у Волгограді на перегляд вдалося зібрати бюджетників, пенсіонерів, чиновників та депутатів. Російські ЗМІ зазначають, що кілька людей на задніх рядах не витримали і задрімали.
Люди, що прийшли на трансляцію Путіна в кінотеатрі / фото російських ЗМІ
Ситуація не краща і в інших містах, зокрема в Санкт-Петербурзі. Там на безкоштовний сеанс прийшли переважно журналісти.
Послання Путіна: останні новини
- Президент Росії Владімір Путін оголосив про плани з підсилення військової присутності на західному напрямку у зв'язку з приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО.
- Путін висловив свою позицію про ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військових НАТО в Україну. Російський лідер відповів на це погрозами і висловив свої застереження. За його словами, наслідки "для можливих інтервентів будуть трагічними".
- Також він прокоментував заяви про напад на Європу. Диктатор заявив, що Росія не планує нападати Європу та назвав такі заяви "маячнею". Втім, варто зазначити, що подібні заяви ми могли чути перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.