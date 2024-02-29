У Росії в кіно безкоштовно транслювали послання Путіна: зали були майже пусті

В кінотеатрах Росії проходила безкоштовна трансляція послання Путіна. Переважно зали були напівпусті та заповнені журналістами і бюджетниками.

Послання Владіміра Путіна транслюють у кінотеатрах в Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Курську, Набережні Челни, Уфі та інших. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Хто дивився Путіна на великому екрані

У кінозалі в Пермі з'явилося менш як 20 глядачів. Більшість присутніх – учасники "Молодої гвардії Єдиної Росії" та журналісти.

Також відомо, що у Волгограді на перегляд вдалося зібрати бюджетників, пенсіонерів, чиновників та депутатів. Російські ЗМІ зазначають, що кілька людей на задніх рядах не витримали і задрімали.



Люди, що прийшли на трансляцію Путіна в кінотеатрі / фото російських ЗМІ

Ситуація не краща і в інших містах, зокрема в Санкт-Петербурзі. Там на безкоштовний сеанс прийшли переважно журналісти.

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