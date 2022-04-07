Зрештою таке рішення буде ухвалено, – Волкер переконаний, що Україні нададуть винищувачі

Рішення про надання винищувачів для України, ймовірно, таки буде прийняте. Оскільки звірства, які вчиняє російська армія в Україні не змогли залишити осторонь людей на Заході.

Про це заявив Курт Волкер, спеціальний представник державного департаменту США в Україні у ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній для 24 каналу. Він також розповів, що надання Україні винищувачів все ще на порядку денному.

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Представник Держдепу США також сказав, що усі бачать, як в Україні змінюється кілька речей:

відведення російських наземних сил з частини країни;

абсолютно жахливі атаки, жорстокі вбивства та катування мирного населення.

На думку Волкера, саме ці дві речі змусили західних політиків переглянути ще раз усю допомогу для України.

Не можу сказати, що я чув щось конкретне з приводу МІГ-29 поки що, але я з оптимізмом дивлюсь на переспективу того, що це питання вирішать,

– запевнив Курт Волкер.

Повне інтерв'ю Курта Волкера дивіться 7 квітня о 21:00 на ютубі 24 каналу.

Інтерв'ю з Куртом Волкером на 24 каналі: дивіться відео