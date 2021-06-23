"Кинули" актори і друг: блогер Волошин знайшов пояснення для відібраного в дитини айфона

Український блогер Олександр Волошин потрапив у скандал через свою витівку з айфоном. Він спочатку подарував його своїй юній шанувальниці і одразу спробував відібрати. Сам Волошин каже, що його "підставили" і начебто сценка була постановочною.
Волошин запевняє, що жінка і дитина на відео – це актори. Начебто у ситуації його підставив власний друг, оскільки блогер не очікував, що подарований айфон не віддаватимуть.
До теми Хто такий Олександр Волошин: біографія скандального українського блогера
Мама і дочка – це актори, – Волошин
Мама і дочка – це актори, може самі уважно подивитись відео і побачити реакцію дівчинки, не було насправді ніякого смутку чи образи, сліз,
– пояснив блогер.
Акторів для "постановки" Волошину знайшов друг, якому блогер і дорікає. Знайомий, мовляв, наполягав саме на цих кандидатурах.Цікаво! Волошин каже, що вимагав, аби йому віддали телефон, бо він був його власним. Проте при цьому на самому відео блогер запевняє, що це – реквізит.
Волошин каже, що це – особистий айфон
У коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями і так далі,
– переконує Волошин.
Його друг, вважає блогер, підставив його і "перекупив" акторів.
Що відомо про скандал з блогером Волошиним:
- Скандальне відео, яке розійшлось мережею, опублікувала мама дівчинки.
- На кадрах видно, що блогер спочатку дарує айфон, а потім починає його відбирати.
- При цьому він поводиться досить агресивно та лається.
- За такі дії хлопцеві загрожує штраф або навіть обмеження волі.
Дивіться відео про начебто "подарований" айфон: