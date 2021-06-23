"Кинули" актори і друг: блогер Волошин знайшов пояснення для відібраного в дитини айфона

Український блогер Олександр Волошин потрапив у скандал через свою витівку з айфоном. Він спочатку подарував його своїй юній шанувальниці і одразу спробував відібрати. Сам Волошин каже, що його "підставили" і начебто сценка була постановочною.

Волошин запевняє, що жінка і дитина на відео – це актори. Начебто у ситуації його підставив власний друг, оскільки блогер не очікував, що подарований айфон не віддаватимуть.

До теми Хто такий Олександр Волошин: біографія скандального українського блогера

Мама і дочка – це актори, – Волошин

Мама і дочка – це актори, може самі уважно подивитись відео і побачити реакцію дівчинки, не було насправді ніякого смутку чи образи, сліз,

– пояснив блогер.

Акторів для "постановки" Волошину знайшов друг, якому блогер і дорікає. Знайомий, мовляв, наполягав саме на цих кандидатурах.

Волошин каже, що це – особистий айфон

Волошин каже, що вимагав, аби йому віддали телефон, бо він був його власним. Проте при цьому на самому відео блогер запевняє, що це – реквізит.

У коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями і так далі,

– переконує Волошин.

Його друг, вважає блогер, підставив його і "перекупив" акторів.

Що відомо про скандал з блогером Волошиним:

Скандальне відео, яке розійшлось мережею, опублікувала мама дівчинки.

На кадрах видно, що блогер спочатку дарує айфон, а потім починає його відбирати.

При цьому він поводиться досить агресивно та лається.

За такі дії хлопцеві загрожує штраф або навіть обмеження волі.

Дивіться відео про начебто "подарований" айфон: