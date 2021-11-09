Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла умови в'їзду для українців, – МЗС

Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка не міняла правила в'їзду для українських громадян. Це попри те, що раніше ЄС видалив Україну з "зеленого списку".

Про таке рішення Кіпру повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережах.

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Які умови в'їзду на Кіпр

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців,

– написав Кулеба.

Для того, аби потрапити на територію Кіпру українцям необхідно продемонструвати сертифікат про повну вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту – до і після прибуття.

Міністр зазначив, що в МЗС продовжують працювати з партнерами над тим, аби зберегти свободу подорожей для українців.

ЄС виключив Україну з "зеленого списку"

Зазначимо, що 9 листопада Євросоюз виключив Україну з "зеленого списку" – у цей перелік входять країни, громадяни яких можуть безпечно подорожувати ЄС. Цей список переглядають кожних два тижні – з огляду на епідеміологічну ситуацію.

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Що потрібно Україні, аби повернутись у "зелений список":

в країні має бути не більше 75 нових випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

щонайменше проводитись 300 тестів на 100 тисяч жителів;

має бути не більше ніж 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за останній тиждень.

Попри те, що рішення щодо виключення країни з "зеленого списку" носить рекомендаційний характер, Бельгія уже зробила правила в'їзду для громадян України більш жорсткими. Українцям дозволений лише транзит та подорожі з поважної причини.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття). МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців.