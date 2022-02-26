Італія підтримала відключення Росії від SWIFT та надасть допомогу Україні
26 лютого 2022 , 11:28Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський заявив, що поспілкувався з прем'єром Італії Маріо Драґі. Політики погодили, що країна відключить Росію від SWIFT та допоможе ЗСУ.
Відповідний допис Президент України написав о 11:21 26 лютого. Мовилось й про те, що Україна має стати частиною ЄС.
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Італія підтвердила відключення Росії від SWIFT
Щойно (орієнтовно о 11:21 26 лютого – 24 канал) Маріо Драґі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги,
– написав Зеленський.
Президент також запевнив, що Україна має стати частиною ЄС.