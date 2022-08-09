На Кіпрі провели акцію на підтримку захисників "Азовсталі": потужні фото

Наприкінці липня одночасно у 5 містах Кіпру українські активісти організували акцію на підтримку захисників "Азовсталі". Це сталося після моторошних подій в Оленівці.

Понад 500 українців, кіпріотів і всіх небайдужих вийшли на вулиці із закликами засудити росію, повідомляє 24 канал.

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У неділю, 31 липня, мітинги пройшли одночасно у 5 містах Кіпру:

Нікосії,

Лімасолі,

Пафосі,

Ларнаці,

Айя-Напі.

Як минули акції протесту на Кіпрі

У Пафосі українські волонтери намалювали величезний постер 12 метрів довжиною зі словами ruZZia is terrorist, потоки червоної фарби з якого нагадували кров жертв. Мітингувальники пройшли ходою по набережній. Туристи та місцеві зустрічали колону словами підтримки та оплесками.



У Лімасолі протестуючі тримали великі фото жахів війни: розтрощені багатоповерхівки, лікарі намагаються врятувати людей після бомбардувань, люди оплакують рідних, яких смерть застала прямо на вулиці – це те з чим українцям доводиться стикатися кожний день.

Айя-Напа зібрала українських жінок та дітей у потужну ходу. На мітингу вшанували пам'ять загиблих захисників "Азовсталі" – всі учасники мітингу встали на коліна, віддаючи шану героям. По завершенні мітингу всі разом заспівали гімн України.

В Ларнаці українці зібралися з фото і плакатами і провели жалобний вечір. До мітингу підходили іноземці, співчували і висловлювали підтримку. На жаль, підходили і проросійські налаштовані люди, українці пояснювали їм неприпустимість підтримки терористичного режиму.

Українці Нікосії, а також представники Посольства України на Кіпрі зібралися під посольством росії із закликами зупинити путіна. Вшанували пам'ять вбитих воїнів хвилиною мовчання.

Захід відбувся після жахливого теракту в Оленівці 29 липня.

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Тоді весь світ здригнувся від шокуючої новини – росіяни масово стратили українських військовополонених, імітувавши удар українською ракетою по колонії в Оленівці, де в жахливих умовах утримували і катували захисників Маріуполя.

Тоді понад 50 людей згоріли в результаті вибуху, невідома кількість отримали поранення. Водночас жодний російський працівник колонії не постраждав. Експерти стверджують, що на наданих росіянами фото присутні всі ознаки того, що вибух стався зсередини. Росія не допускає до огляду місця події жодну незалежну комісію ООН чи "Червоного Хреста", тим більше представників української сторони.

Після цього українське суспільство охопила нова хвиля обурення: не залишилось жодних законів, міжнародних чи загальнолюдських, які б не порушила росія у своїй агресії.

Родини захисників Маріуполя звернулися до світу із проханням не мовчати і допомогти воїнам, які ще залишилися в живих, вибратися із полону. По всьому світу 30 – 31 липня прокотилися потужні мітинги на підтримку українських героїв.

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