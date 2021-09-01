На Кіпрі російська туристка залізла в саркофаг до праведного Лазаря й застрягла
Джерело:телеграм-канал Mash
У Ларнаці під час екскурсії з російською туристкою стався курйоз. Вона захотіла полежати в усипальниці святого Лазаря, однак щось пішло не так.
Жінка, не розрахувавши своєї статури, не вмістилася у саркофаг праведного Лазаря. Витягувати її довелося іншим туристам, які стали свідком.
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Жінка застрягла у саркофазі
Літня жінка у складі екскурсійної групи зайшла до церкви, у якій зберігаються мощі Святого Лазаря. Вона вирішила залізти всередині і прилягти. Втім, коли вона захотіла встати – так легко, як залізти, це не вийшли. Жінці притисло ноги і її довелося витягати.
Цей епічний момент зняли на камери очевидці і залили в мережу. Як видно на кадрах, дістати туристку з Росії вдалося.
Росіянка застрягла у саркофазі на Кіпрі: дивіться відео
Що це за храм?Це православна церква IX століття у Ларнаці – столиці Кіпру. Церква названа в честь праведного Лазаря з Віфанії, якого, згідно з Євангелієм, воскресив Ісус Христос. Після воскресіння він прожив ще тридцять років, а потім вдруге помер на Кіпрі в 63 році. Над його гробницею і була побудована церква святого Лазаря.
Джерело: Вікіпедія