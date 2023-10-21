Біля посольства Ізраїлю на Кіпрі пролунав вибух: затримали неповнолітніх

У столиці Кіпру Нікосії пролунав сильний вибух біля посольства Ізраїлю. Ймовірно, здетонувала вибухівка.

Наразі правоохоронці оточили усю територію біля посольства. Поліція вже затримала 4 осіб, які можуть бути причетні до вибуху.

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У вибуху підозрюють сирійців

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибух пролунав близько о 01:37 у суботу, 21 жовтня. Близько за 30 метрів біля посольства Ізраїлю знайшли вибухівку з піротехнічним матеріалом. Вибух був сильний, але внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце інциденту відразу прибули правоохоронці. Вони помітили 2 осіб, які підозріло прогулювалися поблизу посольства Ізраїлю уночі. Також неподалік стояв автомобіль ще з двома людьми всередині.

Правоохоронці оглянули автомобіль і знайшли у ньому 2 ножі та молоток, тому 21-річного власника транспортного засобу затримали за зберігання зброї. Інших підозрюваних також затримали й доставили до відділку на допит. Повідомляють, що затриманим від 17 до 21 року, усі вони прибули на Кіпр з Сирії.

У Пекіні напали на ізраїльського дипломата

Після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, у різних країнах світу почали виступати на захист палестинців, а деякі радикально налаштовані особи спалювали прапори Ізраїлю.

Так, у Китаї напали на співробітника посольства Ізраїлю. Інцидент стався 13 жовтня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на дипломата напали за межами посольства. Нападник завдав йому серйозних ножових поранень.

Наразі відомо, що дипломата госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як стабільний.

Правоохоронці встановлюють причини нападу на дипломата. Чи затримали зловмисника – невідомо. Разом з тим, варто наголосити, що напад стався після того, як Ізраїль розкритикував Китай через заяву щодо нападу бойовиків ХАМАС. Тоді в Пекіні закликали, аби усі сторони конфлікту "проявили стриманість".