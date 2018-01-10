Кір дістався до Києва: хворі діти могли заразитися у цирку

У Києві на кір захворіли 12 дітей з різних дитсадків та шкіл. Зараз вони з високою температурою перебувають в інфекційній лікарні.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що всі діти захворіли на кір під час зимових канікул. Батьки припускають, що хворобу діти підхопили, коли ходили до цирку "Кобзов". Це те, що об'єднує цих столичних пацієнтів.

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"Ми не можемо контролювати тих батьків, які беруть свою дитину і ведуть безпосередньо до цирку. Якщо ми б були якимось розплідником кору, то, я гадаю, у нас увесь персонал би захворів, у тому числі і я, бо я контактую з ними", – розповів директор цирку "Кобзов" Денис Ольшанський.

У цирку не планують скасовувати вистави, хоча одного з працівників госпіталізували із кором ще наприкінці грудня. Зазначимо, що інкубаційний період хвороби становить 21 день і він триває.

"Лабораторно вже підтверджено кір у працівника цирку, який був госпіталізований 24 числа", – запевняють у лабораторії Мінохороноздоров'я.

Додамо, що у Києві з початку 2018 року інтенсивність захворюваності на кір значно зросла. За даними Держпродспоживслужби у Києві, станом на 9 січня зареєстровано 54 випадки кору, з них 43 випадки серед дітей.

До слова, Одеська міська рада заборонила відвідувати школи і дитсадки не щепленим від кору дітям.