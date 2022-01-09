У Киргизстані протестують біля посольства Казахстану: люди обурені затриманням музиканта

Силовики в Казахстані затримали джазового музиканта Вікрама Рузахунова і видали його за "мародера". Через це на його батківщині в Киргизстані розпочалися протести.

Мітингувальники зібралися під посольством Казахстану в Бішкеку. Туди ж прибув і голова Державного комітету з нацбезпеки Камчибек Ташієв.

Що цьому передувало Силовики в Казахстані видали за мародера відомого джазового музиканта

Рузахунов не терорист

На мітинг прийшли друзі, колеги Рузахунова та просто небайдужі громадяни. Голова ДКНБ Камчибек Ташієв виступив перед учасниками мітингу.

Ташієв наголосив, що музикант Вікрам Рузахунов не є терористом. Крім того, він закликав Казахстан "змінити риторику розслідування".

Він порядна людина, музикант. З ранку перевірили по всіх каналах – Вікрам Рузахунов не брав участі в заворушеннях, вуличних ходах. Інформація від держтелеканалу Казахстану неправдива. Сусідам треба міняти риторику розслідування. Звинувачувати наших громадян у тероризмі – неправильно,

– заявив Ташієв.

Також керівник ДКНБ заявив, що Киргизстан уже відправив ноту протесту Казахстану через затримання Рузахунова.

Голова ДКНБ Киргизстану на мітингу на підтримку Вікрама Рузахунова: відео телеграм-каналу "ЧДТ"

Водночас друзі та колеги Рузахунова переконані: те, що музикант говорив на відео – заготовлений текст казахських силовиків, який йому дали прочитати.

Затримання киргизького музиканта в Казахстані: головне

У Казахстані вже тиждень не вщухають протести, проти яких активно бореться влада й намагається звинуватити іноземні держави в їх організації.

Уранці 9 січня на державному телеканалі Казахстану опублікували "зізнання киргизького терориста". На відео чоловік зі слідами від побиття говорив, що йому нібито заплатили 200 доларів за участь в протестах і оплатили квиток з Киргизстану.

На кадрах упізнали киргизького джазового музиканта Вікрама Рузахунова. Родичі чоловіка одразу забили на сполох, оскільки переконані, що його катували.

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