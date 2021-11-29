У Киргизстані відбулись вибори: нарахували аж 161% голосів

У Киргизстані 28 листопада відбулись вибори до парламенту. У результаті Центральна виборча комісія нарахувала аж 161% голосів.

Через такий результат вже 5 партій заявили про невизнання підсумків виборів. Зокрема, "Ата Мекен", "Реформа", "Соціал-демократи", "Азаттик", "Улуттар бірімдіги".

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Зауважимо, що 161% голосів віддали за всі партії, а також за позначку "проти всіх". Це викликало обурення й у чинної влади. Наприклад, у заступника голови уряду.

Результати "поправили"

Після цього дані на сайті "підправили". У ЦВК заявили, що відбувся збій. Коли ж дані таки "відреагували, відразу кілька партій не пройшли бар'єр у 5%.

Побили навіть рекорд Росії

У Росії в 2011 році федеральні канали показали проміжні дані ЦВК під час думських виборів. Там було 146% голосів. Однак у Киргизстані цей рекорд побили.

Що відомо про вибори у Киргизстані