У Киргизстані заявили про спробу держперевороту

Спецслужби Киргизстану переконують, що запобігли спробі держперевороту. Мовляв, його планували після майбутніх виборів до парламенту.

Затримали 15 осіб. Серед них є депутати, а також колишні високопосадовці. Імен поки не називають. Про це заявили у Держкомітеті національної безпеки.

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Що відомо про ймовірний держпереворот

Правоохоронці кажуть, що отримали дані про групу осіб, які планують організацію провокацій дестабілізації суспільно-політичної обстановки в країні відразу після виборів. Мовляв, хотіли захопити владу.

Керували групою нібито депутати парламенту і колишні високопоставлені чиновники. Вони нібито хотіли влаштувати після виборів масові акції протесту в Бішкеку.

"Відібрали тисячу молодиків"

Група буцімто відібрала 1 тисячу агресивно налаштованих молодих людей для організації масових акцій протесту. Зловмисники нібито регулярно зустрічались з ними та обговорювали плани щодо провокації масових заворушень.

Провели обшуки

Силовики обшукали офіси та будинки ймовірних учасників групи. Там знайшли документи, що підтверджують підготовку до перевороту. Крім того, виявили зброю, боєприпаси і наркотики.

Затримали 15 осіб, їх притягнуть до кримінальної відповідальності.