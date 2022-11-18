Ексголова НБУ Шевченко та колишній депутат Грановський разом "засвітилися" у Відні

Після відставки ексголова НБУ Кирило Шевченко втік за кордон. Його помітили у столиці Австрії разом з екснардепом Олександром Грановським.

Помітили Шевченка та Грановського у Відні в одному із закладів міста. Цікаво, що обоє перебувають у розшуку.

Варте уваги Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук, – ЦПК

Обоє переховуються від правосуддя

І Кирило Шевченко, і Олександр Грановський – втекли від правосуддя і переховуються за кордоном від НАБУ та САП.

Крім того, ВАКС ще обирає їм запобіжні заходи. Тим часом Шевченко та Грановський попри розшук, спокійно відвідують заклади Відня.

Шевченко не повернувся з Лондона

Ще у вересні Шевченко виїхав до Лондона у відрядження. Воно завершилося вже через день. Водночас в Україну ексглава Нацбанку вже не повернувся. Він самостійно відправив себе у відпустку. Спершу вона мала тривати до 30 вересня, згодом – до 7 жовтня.

4 жовтня Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ й пояснив це нібито проблемами зі здоров'ям.

6 жовтня НАБУ повідомило ексочільнику НБУ про підозру у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень Укргазбанку протягом 2014 – 2019 років.

8 листопада ексочільника Національного банку України оголосили в міжнародний розшук.

Чому розшукують Грановського

НАБУ розшукує колишнього нардепа через те, що його вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 мільйона гривень шкоди АТ "Одеський припортовий завод", 99,57% якого належать державі. Завод продавав мінеральні добрива підприємству нижче за ринкові ціни. Згодом ця компанія перепродавала товар іноземцям з реального сектору економіки за конкурентними цінами. Фактичне постачання забезпечував Одеський припортовий завод.

Схема діяла впродовж березня – грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав дохід у приблизно 93,3 мільйона гривень.

15 листопада НАБУ оголосило Олександра Грановського у розшук.