Кириленко назвав напрямки на Донбасі, де росіяни зосередили найбільшу кількість своїх сил

російські окупанти намагаються просунутися вперед в Донецькій області. Для цього вони перекидають туди додаткові сили.

російські загарбники значно збільшили кількість своєї армії на Донеччині. Цю інформацію підтвердив і очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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За його словами, там значна кількість батальйонних тактичних груп ворога. Але точну кількість Павло Кириленко не озвучив.

"Кількість батальйонних тактичних груп доведено до доволі суттєвої цифри. Не можу казати, чи максимальна це, але це дуже значне накопичення. Не буде коректним, якщо я буду називати цю цифру. Генштаб ЗСУ за результатами, коли будуть знищені ці БТГр, буде інформувати", – пояснив Павло Кириленко.

Водночас керівник Донецької ОВА назвав місця, де найбільше зосередження російських окупаційних військ. Це на Бахмутському та Сіверському напрямках, в напрямку Слов'янська та Краматорська. А також Лиманський напрямок та в сторону населеного пункту Долина.

"Вся лінія фронту під постійними обстрілами. І спроби прориву супротивником застосовуюся щодня. Але успіхів немає. І противник відходить на свої попередні позиції. При цьому зазнавши втрат як в живій силі, так і бронетехніці", – розповів Павло Кириленко.

Намагання захопити трасу Київ – Харків – Довжанський

Павло Кириленко також прокоментував повідомлення британської розвідки про те, що окупанти намагаються взяти контроль над частиною траси Е40. В Україні вона йде через автошлях М03 Київ – Харків – Довжанський. Їм необхідна була ділянка дороги від Харкова через Слов'янськ та Бахмут.

За його словами, окупанти неодноразово здійснювали спроби захопити цю трасу. Перша таки спроба була зафіксована ще 18 квітня.

Адже це пряма відремонтована дорога. І просуватися такою їм би було значно простіше та швидше. Але зробити це їм не вдалося.