У Кирилівці гідроскутер влетів у "банан": 4 люди травмувалися, серед них дитина

2 серпня 2021 , 12:35

Джерело:

Запорізький центр екстреної допомоги

У курортній Кирилівці на Запоріжжі сталася ДТП на воді. Гідроскутер врізався у "банан", на якому були люди.

Внаслідок зіткнення постраждали одразу 4 людини. Двох з них шпиталізували із переломами. 

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Гідроскутер врізався в "банан"

На місце інциденту очевидці одразу ж викликали 2 бригади швидкої. Загалом медична допомога знадобилася 4 людям:

  • чоловікам 30 та 41 років;
  • 43-річній жінці;
  • 9-річному хлопчику.

Двох постраждалих довелося шпиталізувати до лікарні. У 30-річного чоловіка закрита травма поперекового відділу хребта, а у жінки – закрита травма правого стегна.

Нагадаємо. У курортному Генічеську нещодавно сталася трагедія: у воді загинув 20-річний хлопець із Дніпра. Він катався на катамарані, з якого вирішив стрибнути. На мілководді він вдарився головою об дно і помер.

Правила поведінки на воді

Джерело: ДСНС

  • Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
  • Безпечніше відпочивати на воді вдень.
  • Купатися можна у спокійну і безвітряну погоду з температурою води не нижче +18.
  • Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих берегів.
  • Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
  • Кататися на човні можна тільки після отримання дозволу та реєстрації у чергового по станції.
Автор: Вероніка Климська