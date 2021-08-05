За спиною дорослих: у курортній Затоці хлопчик пив пиво на пляжі – відео

У курортній Кирилівці на одному з пляжів дитина пила пиво. Хлопчик був на відпочинку у супроводі дорослих. Однак ті, найімовірніше, відволіклися на розмову та не встежили за дитиною.

Відео з'явилось у мережі 5 серпня. Воно неабияк обурило користувачів.

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Як пиво опинилось в дитячих руках

Дорослі залишили пів літрову скляну пляшку з пивом у доступному місці. Вона лежала разом з іншими речами поруч з дитиною. У мережі повідомили, що з хлопчиком були батьки. Однак точно це невідомо, адже самі родичі ніяк не коментували ситуацію.

Дорослі говорили, не звертаючи увагу на те, чим зайнята дитина. Вже після того, як хлопчик зробив кілька ковтків, чоловік обернувся та забрав від нього пляшку.

Дитина пила пиво на пляжу у Кирилівці: дивіться відео

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