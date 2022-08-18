Попередньо, це був склад боєприпасів, – Федоров про вибух у Кирилівці
Увечері 17 серпня сталася ще одна "бавовна" росіян. Цього разу в Кирилівці. Мер Мелітополя заявив, що попердньо був вибух на складі боєприпасів.
Внаслідок вибуху в Кририлівці здійнявся стовп диму. Про це Іван Федоров розповів в ефірі телеканалу "Рада" 18 серпня, повідомляє 24 канал.
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"Бавовна" на складі боєприпасів росіян
Увечері пролунав гучний вибух у Крилилівці, у небо здійнявся стовп диму. За неофіційними даними, це був склад боєприпасів на узбережжі Азовського моря,
– розповів мер Мелітополя.
Раніше Іван Федоров писав, до Кирилівки окупанти завезли свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї доберуться ЗСУ. Але, як можна зрозуміти, українські військові дістали загарбників і тут.
"Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А росіян цього літа підпікає не тільки від сонця", – писав мер Мелітополя.
Вибухи в Криму
- 16 серпня у Криму лунали вибухи. Вранці серія "бавовни" була на складах боєприпасів та трансформаторній підстанції біля Джанкоя. Через вибухи пошкоджень зазнала і залізниця. Вона мала для росії стратегічне значення: нею окупанти перекидали свою техніку на Південь України.
- Згодом стало відомо про вибухи у Гвардійському. Місцеві жителі розповіли, що дим було видно над військовим аеродромом. Відомо, що там росія розміщувала 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї: 12 Су-24М і 12 Су-25 СМ.
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