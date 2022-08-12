В окупованій Кирилівці знайшли мертвим відомого бізнесмена, – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що на одному з пляжів тимчасово окупованої Кирилівки знайшли тіло чоловіка. Загиблим, ймовірно, є місцевий бізнесмен Геннадій Передерій.

Офіційних заяв щодо смерті підприємця не надходило – інформацію перевірити складно, оскільки населений пункт перебуває під тимчасовим контролем росіян. У засобах масової інформації зазначають, що ймовірна жертва окупантів була проукраїнськи налаштована.

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Тіло чоловіка начебто знайшли на пляжі у Кирилівці

У раніше курортній Кирилівці, що розташовується на Азовському морі у Запорізькій області, ЗМІ повідомляють про смерть відомого бізнесмена й ресторатора Геннадія Передерія.

Тіло загиблого начебто знайшли на одному з пляжів селища, й чи є на ньому ознаки насильницької смерті – невідомо. Зазначається, що окупаційна влада навряд чи буде з'ясовувати та оприлюднить причину загибелі чоловіка.

Ймовірна жертва Геннадій Передрій є власником торгівельно-готельного комплексу "Азовська Рив'єра", а ще популярного у Кирилівці ресторану "Фішка", що розташовується на косі Пересип. Крім того, він володіє кількома магазинами та суші-кафе "Токіо".

Зауважується, що на сторінці підприємця у фейсбуці є фотографії з українським прапором, а також репости патріотичних дописів чинного очільника Кирилівської громади Івана Малєєва, якого окупанти двічі брали у полон.

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Додамо, що раніше мешканці тимчасово окупованої Кирилівки скаржились на те, що росіяни і колаборанти привласнюють собі бізнеси людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію, зокрема бази відпочинку.

Крім того, раніше гауляйтерка росіян єкатєріна уманєц заявила місцевим бізнесменам, що з наступного року у Кирилівці розпочнеться так звана "націоналізація" їхнього майна.

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