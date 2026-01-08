Буданов уперше з'явився на публіці в костюмі: як реагують українці

Новопризначений керівник Офісу президента Кирило Буданов уже мав перші зустрічі на новій посаді. На них він вперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України з'явився в костюмі й краватці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Кирила Буданова у Facebook.

Дивіться також Знайде підхід до Віткоффа та Кушнера: політолог натякнув на козир Буданова в переговорах

Що відомо про перші переговори Буданова на посаді глави ОП?

Буданов опублікував фото у костюмі, перебуваючи 7 січня у Франції.

Це був другий день перемовин з українськими партнерами у Парижі. Сторони обговорювали питання миру та безпеки.

Мали плідну розмову з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру. Також провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником — генералом Жаком Лангладом де Монгро,

– розповів Буданов.

У коментарях активно взялися обговорювати одяг голови ОП.

"Буданов у цивільному елегантному костюмі!! Неочікувано!" – написали користувачі.

Вони відзначили, що йому личить костюм.

Дуже приємно бачити генерала в костюмі,

– також писали українці.

Призначення Буданова на голову ОП: що відомо?