Спецпредставник Путіна через зв’язки хоче примусити США до вигідної Кремлю угоди, – Bloomberg

Спеціальний представник російського диктатора Владіміра Путіна із зовнішньоекономічного співробітництва Кіріл Дмітрієв намагається заманити США до угоди стосовно України на умовах, які будуть вигідні Кремлю.

Для цього наближений до Путіна посадовець використовує свої ділові зв’язки та бізнес-пропозиції. Про це у четвер, 27 лютого, повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених з дискусіями, передає 24 Канал.

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Як Дмітрієв намагається вплинути на США

За даними джерел, Дмітрієв переконав Путіна розвивати зв’язки з президентом США на основі ділових можливостей, і йому дали. Тепер його головне завдання полягає у тому, аби "підсадити" Трампа і його головних радників, зокрема Ілона Маска, на перспективи великих ділових угод із Росією.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Кремль побачив можливість для таких переговорів після того, як Трамп почав вимагати доступ до мінеральних ресурсів України. Політолог Євразійського центру Карнегі в Берліні Катерина Шульман припустила, навіщо це Москві.

Росія шукає способи використовувати те, що вона вважає прагматизмом Трампа, і те, чи спрацює комерційний підхід із бізнесменами в його команді,

– заявила вона.

За її словами, Спецпредставник Путіна "вписується в цю концепцію як інвестор і посередник, який давно знає людей з оточення Трампа". Російський диктатор підкріпив цю тактику, коли запропонував працювати зі США у сфері видобутку рідкісноземельних металів на території країни-агресорки.

Таким чином Владімір Путін показав, що у Росії "набагато більше таких ресурсів, ніж в України". Він запропонував продати близько 2 мільйонів тонн алюмінію в США, якщо Дональд Трамп вирішить зняти обмеження на імпорт. Він розглядав створення спільного підприємства щодо алюмінію у Сибірі.

Як повідомив Дмитрієв журналістам в Ер-Ріяді, США і Росія також розглядають спільні проєкти в Арктиці та інших регіонах. Водночас Дмітрій Пєсков каже, що "предметного обговорення питання економічного співробітництва поки що не було", оскільки насамперед має бути "врегулювання".

Bloomberg пишн, що Дмітрієв став значущою фігурою в стратегії Путіна щодо взаємодії з Трампом під час зустрічі в Саудівській Аравії. Хоч і не брав участі у переговорах, він, маючи міцні стосунки зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, виступав у ролі координатора.

Водночас існує безліч перешкод для участі американського бізнесу у Росії. Низка західних корпорацій залишили Росію, Москва ж своєю чергою наклала жорсткі обмеження на вартість продажу компаній і конфіскувала місцеві дочірні фірми тих, хто намагався піти з російського ринку.