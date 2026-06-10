Представник Путіна Кирило Дмитрієв сподівається на відставку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Російський фінансист не вигадав нічого краще, ніж попросити допомоги в прибульців.

Текст звернення російський переговірник опублікував у власних соціальних мережах.

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Що написав Дмитрієв?

Путінський спецпосланник відреагував на зменшення рейтингів проукраїнського прем'єра Британії. Він попросив прибульців втрутитись у внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Дорогі інопланетяни, поки ви готуєтеся до контакту з людством, будь ласка, проявіть свою всемогутність та доброту, переконавши Кіра Стармера піти у відставку,

– попросив Кирило Дмитрієв.

Він запевнив, що цей крок не передбачає фізичного насилля. Проте, на його думку, добровільна відставка лідера Лейбористської партії нібито спроможне "подарувати надію всій західній цивілізації".

Хто такий Кирило Дмитрієв?

Підсанкційний російський фінансист Кирило Дмитрієв з моменту інавгурації Дональда Трампа регулярно зустрічається з американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Під час цих контактів, як пише The Atlantic, Дмитрієв просуває ідею обміну суверенітету України на масштабні економічні проєкти для російських і американських компаній.

До 2016 року Путін настільки довіряв Дмитрієву, що доручав йому виконувати місії, не пов'язані з фінансовою сферою. Зокрема, фінансист намагався налагодити контакт із командою Дональда Трампа під час першої каденції американського президента.