"Я впав, на мене посипалося скло": 13-річний Кирило розповів, як рятував людей з автобуса

13 квітня у Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко разом із мамою їхали автобусом до бабусі, коли місто зазнало ракетної атаки. Школяр розповів, як рятував пасажирів із транспорту, що вже почав горіти.

За словами хлопця, коли автобус зупинився біля Банківської академії, щось почало свистіти і різко впало. Далі все було як в тумані. Підліток чув крики людей, бачив, як повилітали вікна, передає 24 Канал із посиланням на Кордон.Медіа.

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Кирило розповів про атаку на Суми

Кирило каже, що після вибуху впав, на нього посипалося скло. Коли хлопець підвівся і розгледівся, то відчув запах гару. Він зрозумів, що автобус загорівся або може скоро загорітися. Тоді школяр спробував відчинити двері, але не вийшло. Опісля хлопець вистрибнув через вікно і вже ззовні деблокував двері і почав випускати людей.

Кирило пригадує, що коли побачив маму, то дуже злякався за неї. У жінки все обличчя було у крові.

Далі вони разом допомагали пораненим вибиратися, а потім пішли шукати "швидку".

Кирило займається вільною боротьбою. Каже, це допомогло йому діяти швидко й не розгубитися.

У мене вистачило сил. І ще був адреналін. Коли він в тобі – ти можеш те, чого раніше не міг,

– сказав хлопець.

Зараз Кирило в лікарні. Йому в голову потрапили три металеві осколки: найбільший – витягли, інші залишаться, бо дуже дрібні. Загрози для життя немає.

Хлопець почувається добре й вже планує за два тижні повернутися до тренувань.

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