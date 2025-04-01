У Польщі затримали пропагандиста та "політичного експерта" Кирила Молчанова: що про нього відомо

У Польщі затримали "політичного експерта", близького до зрадника України Віктора Медведчука. За запитом СБУ в Україну передали російського агента Кирила Молчанова, який працював в інтересах Росії в інформаційній сфері.

Затриманий пропагандист Молчанов був завербований ФСБ та зовнішньою розвідкою Росії. Він дискредитував Україну у міжнародній площині та намагався розхитувати ситуацію всередині європейських країн. Разом з правоохоронцями Польщі Кирила Молчанова вдалося затримати. Чим відомий "політичний експерт" – розповість 24 Канал.

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Пропагандист, який виступав на каналах Медведчука та давав коментарі Соловйову

Після початку повномасштабної війни "політексперт" каналів Віктора Медведчука Кирило Молчанов утік до Росії. У країні-агресорці він став одним із ключових ідеологів медійних проєктів, зокрема "Другая Украина" та "Голос Європи".

У 2023 році Молчанов 35 разів зʼявився у передачах Владіміра Соловйова, де виправдовував російську агресію та поширював фейки про ситуацію в Україні. Цікаво, що під час виступів у російських пропагандистів і блогерів Молчанова титрували як "директор Інституту вивчення наслідків війни на Україні".



Кирило Молчанов – частий "гість" програм Соловйова / Скриншот

Перебуваючи у Європі, пропагандист проводив проросійські мітинги та закликав не підтримувати Україну та готувати теракти в Україні. У своєму Телеграмі Кирило Молчанов репостив чат-боти російських спецслужб, які збирають розвіддані про українських захисників.



Молчанов закликав "здавати" місця перебування ЗСУ / Скриншот

За цими фактами СБУ повідомила Кирилу Молчанову про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної російської агресії проти України. Наразі щодо цієї справи триває розслідування.

Політичний коментатор Кирило Молчанов був заступником директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики, який займається піаром державних посадовців. Виступаючи на каналах Медведчука Молчанов критикував опонентів його партії, прозахідні ініціативи та Українську помісну церкву.

За інформацією проєкту "Тексти", у вересні 2018 року Молчанов піарив Мураєва, Рабіновича та Безсмертного. За кілька місяців він просував думки Сергія Тарути, заявляючи, що його допомога необхідна новообраному президенту Володимиру Зеленському.

Кирило Молчанов вважає, що українців роз’єднують мова, історія та релігія. А Євросоюз, на його думку, може частково позбавити Україну суверенітету.

Зараз Молчанов перебуває в одному з київських СІЗО.