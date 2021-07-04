В сім'ї понад мільйон доларів, – Тимошенко розповів, де взяв гроші на дорогий маєток

На початку 2021 року заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко придбав собі маєток неподалік Києва. Його площа – 360 квадратних метрів.

Стало відомо, що будинок оформлений на дружину Тимошенка. Після цього постало запитання, звідки у координатора програми "Велике будівництво" стільки грошей.

До теми Тимошенко розповів, звідки взяв 5 мільйонів гривень на будинок

За словами Тимошенка, будинок коштує приблизно 5 мільйонів гривень, а не 10, 20, 30 мільйонів гривень. Він пояснив, що коли тільки прийшов в Офіс Президента, то заповнив декларацію.

У нашої сім'ї понад мільйон доларів статків. Ми хотіли купити будинок, ми його дійсно шукали 2 чи 2,5 роки, знайшли і придбали за гроші, які заробили до цього,

– розповів Тимошенко.

Він наголосив на тому, що його дружина Олена Тимошенко займається бізнесом. Тому купити такий будинок – не є проблемою, вона може дозволити це зробити з річної заробітної плати.

Заступник голови ОП відзначив, що покупку узгодив з Президентом України Володимиром Зеленським. Також він заявив, що обов'язково вкаже нове придбання в річній декларації. "Я прийшов, попросив, сказав, що я хочу придбати будинок, озвучив суму, за яку купляю. Ми проговорили це, і я це зробив", – він додав.

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