В сім'ї понад мільйон доларів, – Тимошенко розповів, де взяв гроші на дорогий маєток
Джерело:"Світське життя"
На початку 2021 року заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко придбав собі маєток неподалік Києва. Його площа – 360 квадратних метрів.
Стало відомо, що будинок оформлений на дружину Тимошенка. Після цього постало запитання, звідки у координатора програми "Велике будівництво" стільки грошей.
До теми Тимошенко розповів, звідки взяв 5 мільйонів гривень на будинок
За словами Тимошенка, будинок коштує приблизно 5 мільйонів гривень, а не 10, 20, 30 мільйонів гривень. Він пояснив, що коли тільки прийшов в Офіс Президента, то заповнив декларацію.
У нашої сім'ї понад мільйон доларів статків. Ми хотіли купити будинок, ми його дійсно шукали 2 чи 2,5 роки, знайшли і придбали за гроші, які заробили до цього,
– розповів Тимошенко.
Він наголосив на тому, що його дружина Олена Тимошенко займається бізнесом. Тому купити такий будинок – не є проблемою, вона може дозволити це зробити з річної заробітної плати.
Заступник голови ОП відзначив, що покупку узгодив з Президентом України Володимиром Зеленським. Також він заявив, що обов'язково вкаже нове придбання в річній декларації. "Я прийшов, попросив, сказав, що я хочу придбати будинок, озвучив суму, за яку купляю. Ми проговорили це, і я це зробив", – він додав.
Про який будинок мовиться
- Тимошенко купив будинок у закритому котеджному містечку "Альпійка". Маєток розташований в селі Підгірці Обухівського району – це за 8 кілометрів від Києва.
- Нерухомість в "Альпійці" побудована біля озера. Маєтки містечка мають тенісний корт, поле для мініфутболу та дитячий майданчик.
- Також там цілодобово працюють сервісна служба та охорона.